Бангкок, , 06:02 — REGNUM Уровень загрязнения воздуха в 130 районах Таиланда ощутимо превысил максимально допустимую концентрацию. Об этом сообщает портал World's Air Pollution, наблюдающий за качеством воздуха по всему миру.

Загрязнение Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Согласное его данным, в 130 районах королевства показатель качества воздуха дошел до «красного» уровня, что портал считает нездоровым. Норма для этих районов составляет 50 пунктов, однако в настоящее время уровень загрязнения достиг до показателей от 152 до 210 пунктов. Уточняется, что такой воздух может угрожать здоровью местных жителей.

Портал отмечает, что Таиланд занимает восьмое место в рейтинге стран с худшим качеством воздуха. Другие семь мест занимают Индия, Китай, Бангладеш, Чад, Пакистан, Киргизия и Монголия.