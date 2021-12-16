Токио, , 05:56 — REGNUM Решение не посещать зимние Олимпийские игры в Пекине принял премьер-министр Японии Фумио Кисида. Соответствующее заявление политик сделал 16 декабря во время дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

Олимпиада onacadan

При этом Кисида уточнил, что окончательное решение о возможном дипломатическом бойкоте Олимпиады будет принято правительством Японии в конце текущего года. Премьер-министр Японии отметил, что при принятии решения по поводу участия официальных лиц в церемонии открытия Игр и других мероприятиях правительство страны будет руководствоваться национальными интересами.

Согласно предварительному плану, в Пекин может поехать депутат верхней палаты парламента Сэйко Хасимото, она возглавляла оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в этом году.

Уточняется, что Токио не хочет полностью отказаться от отправки делегации из официальных лиц Японии в Пекин, чтобы не создавать излишней напряжённости в двусторонних отношениях и не вызвать негативную реакцию с китайской стороны. В то же время ряд членов правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), в том числе глава политсовета Санаэ Такаити, открыто призывают бойкотировать Олимпийские игры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Китая Си Цзиньпин ждёт на Олдмпиаде в Пекине встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

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