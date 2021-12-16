Сургут, Югра, , 05:55 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) произошла разгерметизация автомобильного газового оборудования в здании станции техобслуживания. В результате произошёл хлопок газа, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

МЧС Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Вечером 15 декабря 2021 года диспетчеру Сургутского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о разгерметизации автомобильного газового оборудования в здании автомастерской. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли через шесть минут после сигнала. Горения в здании не происходило, уточнили спасатели. На место происшествия выезжали от подразделений МЧС России девять единиц техники и 24 человека личного состава

«Погибших нет. Пострадавшие после осмотра специалистами скорой медицинской помощи были направлены в лечебные учреждения Сургута», — отметили в пресс-службе спасательного ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту хлопка газа в помещении автомастерской в городе Сургуте, при котором пострадали 11 человек, организована процессуальная проверка.

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