Шанхай, Китай, , 05:54 — REGNUM Общий объем торговли углеродом на рынке Китая превысил 100 млн тонн, сообщила в 15 декабря Шанхайская биржа окружающей среды и энергетики, передает агентство Синьхуа.

Выбросы углерода

Углеродный рынок сообщил об общем объеме торгов в 107 млн тонн и обороте в 4,43 млрд юаней (около $695 млн) по состоянию на конец торгов 15 декабря, 102-й торговый день с момента старта операций биржи 16 июля.

Рынок расширялся быстрыми темпами с ноября, когда среднесуточный объем торгов превысил 2,64 млн тонн, а ежедневный объем торгов 14 декабря достиг рекордно высокого уровня и составил 14,88 млн тонн.

Отметим, что углеродные биржи занимаются торговлей эмиссионными квотами, что призвано снизить выбросы парниковых газов в атмосферу.