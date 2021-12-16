Зейский район, Амурская область, 16 декабря, 2021, 05:56 — ИА Регнум. Компания, добывавшая золото в Зейском районе Амурской области, сливала сточные воды в три региональных водоёма. Ущерб, нанесённый природе, оценён в 50 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК России по Приамурью.

Yarregion.ru Загрязнение реки Ковать

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Отходы от добычи золота попадали в реки Олонго и Ильдикан, а также в ручей Николаевский. Концентрации взвесей в водоёмах в 14−29 раз превышали предельно допустимые. В ручье мутность была выше нормальной в почти в 658 раз.

Таким образом на водные объекты и прилегающие к ним территории золотодобывающее предприятие повлияло негативно. Компанией были построены дамбы, но через прораны грязная вода попадала в водоёмы. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре директор золотодобывающего предприятия «Коболдо» привлечен к административной ответственности за загрязнение ручьёв Бабушкин и Гербичан. Золотодобытчик сливал в водоёмы отходы от промывки драгметаллов и заплатил за это 28 млн рублей.