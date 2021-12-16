Вашингтон, , 05:52 — REGNUM На расположенной в округе Майами-Дейд (штат Флорида) авиабазе ВВС США Хомстед 15 декабря произошёл «инцидент» со взрывным устройством, проведена эвакуация персонала. Об этом пресс-служба авиабазы сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Американская ядерная бомба U.S. Air Force

пресс-служба авиабазы «Из предосторожности на базе Хомстед эвакуирован персонал из-за имеющего место инцидента… Жители этого района, пожалуйста, оставайтесь в своих домах».

По информации местного отделения телеканала CBS, которая активно обсуждается жителями в социальных сетях, эвакуация была проведена из-за отцепившегося от крепления и откатившегося «в ненадлежащую зону» взрывного устройства, возможно авиабомбы. Взрыва в результате инцидента не произошло, опасная зона оцеплена, на месте работают специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, многолетнее хищение дизельного топлива с авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану» в Румынии подтвердило министерство обороны США.

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