Пекин, , 05:45 — REGNUM Стремление Китая к общему процветанию не вредит его перспективам, сказал опытный инвестор в недавней статье, опубликованной в англоязычной газете The Straits Times, сообщает 15 декабря агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Основатель и директор по инвестициям компании APS Asset Management Вонг Кок Хой, сделал свой вывод после поездки в китайские города Шанхай, Пекин, Шэньчжэнь и Ханчжоу в течение последних 11 недель, встреч с основателями, главными исполнительными директорами и старшими менеджерами более 20 компаний.

Отметив, что в прошлом Китай преодолел множество сложных испытаний, чтобы достичь нынешнего уровня процветания, он сказал, что составляющие, которые сделали Китай таким феноменально успешным, остаются неизменными — политическая стабильность, хорошо спланированная и дальновидная политика, высококачественная инфраструктура, предпринимательство и добросовестные работники.

«Мое 11-недельное полевое исследование укрепило мое мнение о том, что китайские предприниматели сегодня являются одними из лучших в Азии», — написал он.

Если факторы для развития останутся на месте в сочетании с решимостью Пекина построить современный Китай, то ничего не остается, кроме как сделать вывод, что Китай остается таким же привлекательным, как и прежде, для инвесторов, заключил он.