Доха, 16 декабря, 2021, 05:40 — ИА Регнум. Привитые российской вакциной «Спутник V» смогут посетить чемпионат мира по футболу, который состоится в Катаре в 2022 году. Такое решение было принято властями страны.

Екатерина Корнева ИА REGNUM «Увидимся в 2022»

Минздрав Катара уже в октябре внёс российскую вакцину в список условно разрешённых для въезда в страну. Ожидается, что из России на чемпионат прибудет большой поток российских болельщиков. По предварительным оценкам, в Катаре ожидают приезда нескольких тысяч российских любителей футбола. Граждане РФ уже сейчас активно посещают Катар, так как там проходит Арабский кубок ФИФА. Спортивное мероприятие проводится на новых трибунах, его часто называют репетицией предстоящего ЧМ-2022.

Исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 в Катаре Фатма Аль-Наими заверила, что все матчи проходят при строгом соблюдении ограничительных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса.

Ожидается, что на чемпионат мира в Катаре прибудет большое количество туристов и футбольных болельщиков. Спортивное мероприятие названо первым мегасобытием в мире с начала пандемии, которое соберёт любителей футбола со всего мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Турция намерена помочь Катару с обеспечением безопасности на ЧМ по футболу.