Копейск, Челябинская область, 16 декабря, 2021, 05:40 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области при пожаре погибли три человека. Об этом пишут СМИ.

Freestockphotos.biz Пожар

Трагедия произошла в пятиэтажном жилом доме. на территории посёлка Старокамышинск. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, пожар произошёл ночью в квартире на первом этаже. Из дома эвакуировали 14 человек.

Ещё один гражданин был госпитализирован. Обстоятельства возникновения пожара сейчас устанавливаются.