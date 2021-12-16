Пекин, 16 декабря, 2021, 05:39 — ИА Регнум. Китай предоставит нулевой тарифный режим для 98% облагаемых налогом товаров, происходящих из наименее развитых стран, сообщает 15 декабря агентство Синьхуа.

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Соответствующее заявление было сделано Комиссией по таможенным тарифам при Госсовете КНР. Сельскохозяйственные продукты, такие как арахисовое масло и химикаты, а также полиэтилен, будут включены в сферу действия режима нулевых тарифов.

Этот шаг поможет еще больше облегчить импорт Китая из «братских» африканских стран и продвинет создание китайско-африканского сообщества высокого уровня с общим будущим и совместными рыночными возможностями с наименее развитыми странами, говорится в сообщении комиссии.