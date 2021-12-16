Сургут, Югра, 16 декабря, 2021, 05:35 — ИА Регнум. В Югре по факту хлопка газа в помещении автомастерской в городе Сургуте, при котором пострадали 11 человек, организована процессуальная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Газовые баллоны

Предварительно установлено, что 15 декабря 2021 года около 18:00 по местному времени (16:00 мск) произошёл хлопок газовоздушной смеси в помещении автомастерской, расположенной по ул. 30 лет Победы в городе Сургуте. Отмечается, что данная автомастерская специализируется на установке газового оборудования для автомобилей. В результате происшествия произошло обрушение кровли мастерской, 11 работникам оказана первая медицинская помощь, из них двое госпитализированы.

На данный момент выясняются все обстоятельства инцидента, в том числе причины хлопка. Кроме того, выясняется достаточность мер, принятых владельцем автомастерской для обеспечения безопасности работников и посетителей.