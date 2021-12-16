Пекин, 16 декабря, 2021, 05:33 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости приложить усилия, чтобы решительно отвергнуть гегемонистские действия и ментальность холодной войны под прикрытием «многосторонности» и «правил», передает 15 декабря агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

В ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным Си Цзиньпин заявил, что определенные силы в мире пытаются вмешиваться во внутренние дела Китая и России под предлогом «демократии» и «прав человека» и грубо попирают международное право и общепризнанные нормы, регулирующие международные отношения. Си Цзиньпин заявил, что Китаю и России необходимо предпринять больше совместных действий для более эффективной защиты интересов безопасности обеих сторон.

Китаю и России необходимо усилить координацию и сотрудничество в международных делах, более активно участвовать в глобальном управлении, находить возможные решения проблемы пандемии, изменения климата и других глобальных проблем, а также твердо отстаивать международную справедливость и равенство в процессе решения международных и региональных проблемных точек, сказал он.