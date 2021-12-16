Кунашак, Челябинская область, , 05:33 — REGNUM В Кунашакском районе Челябинской области у местного жителя 1977 года рождения изъяли 24 тыс. пачек немаркированных сигарет. Об этом сообщает областной главк МВД.

Сигареты

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Общая стоимость товара составляет 2,5 млн рублей. Также у него нашли 110 литров спиртосодержащей продукции на сумму более 50 тыс. рублей. По данным полиции, он сбывал всё это небольшим торговым объектам.

Теперь полицейские завели и расследуют уголовное дело. Задержанному грозит до трёх лет заключения. Устанавливается круг лиц, наладивших изготовление нелегальной продукции.