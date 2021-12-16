Вашингтон, , 05:32 — REGNUM В работе почтового сервиса Outlook, принадлежащего американской компании Microsoft, произошёл сбой, фиксируемый пользователями по всему миру. Об этом утром 16 декабря сообщает специализированный портал Downdetector, мониторящий работу популярных интернет-ресурсов.

Microsoft Ben Franske

Жалобы пользователей на работу сервиса в России отсутствуют, возможно в связи с его незначительной популярностью в стране. В США количество сообщений о проблемах начало нарастать после 04:00 мск и в настоящее время находится на пике. Больше всего пользователей заявляют о проблемах с авторизацией — 77%. Ещё 14% жалуются на работу сайта и 9% — не могут подключиться к серверу.

Аналогичные неполадки в работе Outlook фиксируются пользователями в большинстве стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, в работе американской социальной сети Instagram в ночь на 16 декабря зафиксирован сбой, затронувший большинство стран мира.

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