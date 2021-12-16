Якутск, 16 декабря, 2021, 05:41 — ИА Регнум. Заместитель руководителя агентства культуры и художественного образования Якутска присваивал деньги, которые получал за проведение культурно-массовых мероприятий. Чиновник заключал фиктивные договоры с организациями, которые якобы должны устроить праздник, а деньги брал себе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе прокуратуры республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

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Таким образом у чиновника получилось присвоить 19 млн рублей бюджетных средств. Обвинительное заключение за мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере предъявлено, дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, за одиннадцать месяцев 2021 года в Якутии произошло почти 12 тыс. преступлений, 140 из них — коррупционные.