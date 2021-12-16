Владивосток, , 10:21 — REGNUM В Приморье в этом году благоустроены 396 дворов и общественных пространств — ремонт проводился в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе правительства края.

Фонтан и сквер Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Реконструкцию дворов, парков и скверов провели почти в 100 населённых пунктах региона. Всего приведено в порядок 296 придомовых территорий и 100 общественных пространств.

По словам зампредседателя правительства Приморья Елены Пархоменко, на большинстве объектов работы завершили в сентябре — такое поручение давал главам муниципалитетов губернатор Олег Кожемяко.

«Люди должны видеть результаты, в том числе, и своих усилий, ведь именно благодаря их выбору, контролю за ходом работ и появились благоустроенные дворы, реконструированные или построенные с нуля парки и скверы. Нацпроект и губернаторская программа направлены на создание комфортных условий в наших городах и селах, важно, что объекты для благоустройства выбирают сами жители путём голосования, рейтингования. В этом году впервые отбор объектов проводился на онлайн-платформе, по итогу приморцы определили более 40 парков и скверов, реконструкция которых начнется в 2022 году», — сказала Пархоменко.

За последние годы новый облик приобрели более 500 общественных и более 2 тыс. дворовых территорий. В том числе на самых отдаленных территориях края.

«Эксперты тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда» регулярно мониторят состояние общественных пространств. Внимание уделяем дворовой и спортивной инфраструктуре. Для людей важны не только общественные пространства, но и дворы, межквартальные проезды, их асфальтирование и освещение.

Даже пандемия не помешала нам вести активную деятельность в течение последних двух лет. Мы будем продолжать свою работу по ключевым направлениям в благоустройстве, опираясь на поддержку приморцев. А результат совместной работы жителей, власти и активистов очевиден — край благоустраивается», — сказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Тында Амурской области благоустроили придомовые территории по пяти адресам. Заасфальтированы въезды во двор, тротуары и автостоянки, установлены бортовые камни и декоративные элементы.