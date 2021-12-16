Пекин, , 05:24 — REGNUM Китай и Россия никогда не должны позволять никаким внешним силам вмешиваться во внутренние дела государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил 15 декабря председатель КНР Си Цзиньпин, передает агентство Синьхуа.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Kremlin.ru

Си Цзиньпин сделал эти замечания во время виртуальной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Си Цзиньпин высоко оценил стратегическую координацию на высоком уровне между двумя странами с момента создания ШОС 20 лет назад. Си Цзиньпин добавил, что обе страны твердо придерживаются «Шанхайского духа» наряду с другими членами ШОС, постоянно укрепляют взаимное доверие и углубляют сотрудничество во всех областях.

Китай и Россия должны поддерживать страны-члены ШОС в неуклонном продвижении своих основных внутриполитических программ и никогда не позволять никаким внешним силам вмешиваться во внутренние дела стран региона под любыми предлогами, сказал Си Цзиньпин.