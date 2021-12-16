Пекин, 16 декабря, 2021, 05:21 — ИА Регнум. Объем торговли между Китаем и Россией значительно вырос в этом году, причем двусторонний товарооборот за первые 11 месяцев превысил общий показатель за весь 2020 год, сообщило в среду Главное таможенное управление КНР, передает 15 декабря агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Экспорт Китая вырос на 21,9% в годовом исчислении до 384,49 млрд юаней (около $60,34 млрд) за первые 11 месяцев, в то время как импорт подскочил на 25,9% по сравнению с прошлым годом до 458,92 млрд юаней. Более 70% импорта из России за 11-месячный период составляли энергоносители и полезные ископаемые, при этом импорт угля и природного газа быстро рос.

Китай также заметно увеличил импорт сельскохозяйственной продукции из России. Импорт говядины с января по ноябрь достиг 17 000 тонн, увеличившись на 235,7% в годовом исчислении, показали данные.

Между тем, за этот период Китай экспортировал в Россию механической и электротехнической продукции на сумму 235,32 млрд юаней, что на 28,9% больше в годовом исчислении, и составляет 61,2% от общего объема экспорта Китая в Россию.

Китайский экспорт трудоемкой продукции в Россию достиг 76,36 млрд юаней, увеличившись на 2,2% и составив 19,9% от общего объема.