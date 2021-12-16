Веллингтон, 16 декабря, 2021, 05:18 — ИА Регнум. Более 90% жителей Новой Зеландии привились против коронавирусной инфекции, заявил ответственный по ситуации с COVID-19 министр Крис Хипкинс в ходе пресс-конференции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

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По его словам, к настоящему времени в стране полностью привился 3 788 151 человек. Хипкинс отметил, что вакцинированным жителям разрешено перемещаться по стране и встретиться с родными на грядущее Рождество, а также посещать рестораны, бары и публичные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новой Зеландии одобрили применение детской вакцины против коронавирусной инфекции от американской корпорации Pfizer для прививок детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет. Детей будут прививать двумя дозами препарата с интервалом в 21 день.