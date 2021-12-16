Пекин, 16 декабря, 2021, 05:17 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает встретиться со своим российским коллегой президентом Владимиром Путиным в Пекине более чем через месяц, сообщает 15 декабря агентство Синьхуа.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

На виртуальной встрече, состоявшейся 15 декабря, Путин заявил, что с нетерпением ожидает своего предстоящего визита в Китай и участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Си Цзиньпин подчеркнул визит Президента Путина в Китай и участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине более чем через месяц как конкретное действие в поддержку работы Китая в качестве принимающей стороны. По его словам, это будет первая личная встреча двух лидеров почти за два года.

Си Цзиньпин сказал, что ожидает углубленного обмена мнениями с Путиным по двусторонним отношениям, основным международным и региональным проблемам, и он верит, что они достигнут более общего понимания важности.

Си сказал, что он с большим нетерпением ждет этой «встречи на зимних Олимпийских играх» и готов работать с Путиным «ради общего будущего», чтобы совместно открыть новую главу в китайско-российских отношениях после коронавируса.

Подчеркнув, что Россия последовательно выступает против политизации спорта, Путин заявил, что хотел бы обменяться идеями с Си Цзиньпином по основным вопросам, представляющим общий интерес, для поддержания развития российско-китайских отношений на высоком уровне.