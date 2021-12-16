Иркутск, , 05:14 — REGNUM Сразу два подземных точка за сутки были зарегистрированы сейсмологами в районе Байкала. Об этом 15 декабря сообщило ГУ МЧС по Иркутской области со ссылкой на дежурного сейсмостанции «Байкальской сейсмологической экспедиции».

Байкал Иван Шилов © ИА REGNUM

Первый подземный толчок магнитудой 4,1 был зафиксирован утром 15 декабря в 06:08 мск, его эпицентр располагался в акватории озера Байкал на границе Иркутской области и Республики Бурятия.

Второй подземный толчок был зарегистрирован в 21:44 по местному времени (16:46 мск)15 декабря, его магнитуда составила 4,9. Эпицентр второго землетрясения тоже располагался в акватории озера Байкал в Кабанском районе Республики Бурятия. На территории Иркутской области сейсмособытие ощутили жители в Иркутском, Ангарском, Шелеховском, Слюдянском районах.

В результате подземных толчков никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясениях в районе озера Байкал.

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