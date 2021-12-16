Иркутск, 16 декабря, 2021, 05:14 — ИА Регнум. Сразу два подземных точка за сутки были зарегистрированы сейсмологами в районе Байкала. Об этом 15 декабря сообщило ГУ МЧС по Иркутской области со ссылкой на дежурного сейсмостанции «Байкальской сейсмологической экспедиции».

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Первый подземный толчок магнитудой 4,1 был зафиксирован утром 15 декабря в 06:08 мск, его эпицентр располагался в акватории озера Байкал на границе Иркутской области и Республики Бурятия.

Второй подземный толчок был зарегистрирован в 21:44 по местному времени (16:46 мск)15 декабря, его магнитуда составила 4,9. Эпицентр второго землетрясения тоже располагался в акватории озера Байкал в Кабанском районе Республики Бурятия. На территории Иркутской области сейсмособытие ощутили жители в Иркутском, Ангарском, Шелеховском, Слюдянском районах.

В результате подземных толчков никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясениях в районе озера Байкал.