В районе Байкала зарегистрированы два землетрясения
Иркутск, 16 декабря, 2021, 05:14 — ИА Регнум. Сразу два подземных точка за сутки были зарегистрированы сейсмологами в районе Байкала. Об этом 15 декабря сообщило ГУ МЧС по Иркутской области со ссылкой на дежурного сейсмостанции «Байкальской сейсмологической экспедиции».
Первый подземный толчок магнитудой 4,1 был зафиксирован утром 15 декабря в 06:08 мск, его эпицентр располагался в акватории озера Байкал на границе Иркутской области и Республики Бурятия.
Второй подземный толчок был зарегистрирован в 21:44 по местному времени (16:46 мск)15 декабря, его магнитуда составила 4,9. Эпицентр второго землетрясения тоже располагался в акватории озера Байкал в Кабанском районе Республики Бурятия. На территории Иркутской области сейсмособытие ощутили жители в Иркутском, Ангарском, Шелеховском, Слюдянском районах.
В результате подземных толчков никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясениях в районе озера Байкал.