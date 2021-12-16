Веллингтон, , 05:12 — REGNUM Детская вакцина от COVID-19, созданная американо-германским консорциумом Pfizer/BioNTech, получила предварительное одобрение Новозеландского управления по безопасности лекарственных средств и медицинских изделий (Medsafe) для иммунизации детей в возрасте от пяти до 11 лет на территории страны. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба регулятора.

Прививка Pxhere.com

Medsafe «Medsafe предоставила предварительное одобрение компании Pfizer для использования её вакцины против COVID-19 при иммунизации детей в возрасте от 5 до 11 лет».

Отмечается, что детей будут прививать двумя дозами препарата Pfizer, интервал между которыми должен быть не менее 21 дня».

Одобрение детской вакцины регулятором является только первым этапом подготовки детей к иммунизации от коронавируса. Далее должны быть разработаны практические рекомендации по применению препарата, а решение о вакцинации детей правительство может принять в январе.

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