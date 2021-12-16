Нанкин, Китай, , 05:10 — REGNUM Восточная китайская провинция Цзянсу выпустила руководство по содействию высококачественному развитию строительства спортивных сооружений в различных секторах, сообщает 14 декабря агентство Синьхуа.

Спорт Peoples Temple Jonestown Gallery

Согласно руководству, к 2025 году Цзянсу выпустит и внедрит ряд спортивных стандартов для создания системы стандартов с учетом местных особенностей. Среди них должны быть соблюдены стандарты национальных фитнес-программ, соревновательных видов спорта, спортивной индустрии и спортивного менеджмента.

Кроме того, в провинции будут разработаны пять демонстрационных проектов по стандартизации спорта и различные агентства по стандартизации спорта. Также будет создан технический комитет по стандартизации спорта в провинциях и система работы по стандартизации спорта.

Руководство содержит десять основных задач по разработке стандартов, включая национальные фитнес-программы, управление площадками, услуги по спортивной подготовке, производство спортивного инвентаря и воспитание спортивных талантов.

Кроме того, в свете недавних проблем безопасности спорта в руководстве предлагается повысить уровень стандартизации безопасности спорта и сформулировать требования к управлению планами действий в чрезвычайных ситуациях для крупномасштабных спортивных мероприятий и спортивных мероприятий с высоким риском, с тем чтобы усилить контроль качества и предотвращение рисков безопасности при проведении мероприятий.