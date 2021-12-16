Благовещенск, 16 декабря 2021, 05:16 — REGNUM Ночью 16 октября в столице Амурской области перестали подавать электроэнергию 20 подстанций. Часть Благовещенска отключена от электроснабжения уже несколько часов, сообщила «Амурская правда».
Читайте также: Центр Благовещенска остался без электроснабжения
Отключение аварийное, над установлением и устранением причин работают специалисты.
На ЛЭП обнаружены несколько повреждений, для ремонта необходимо раскапывать замёрзшую землю.
В часть домов электричество подали от соседних подстанций. Жители четырёх улиц остаются без электричества.
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года электричество отключали в центре Благовещенска. Без электроснабжения тогда остались более 140 домов.