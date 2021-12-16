Пекин, 16 декабря, 2021, 05:07 — ИА Регнум. Китайская академия инженерии (CAE) опубликовала доклад, в котором рассматриваются глобальные рубежи инженерной науки и техники, сообщает 14 декабря агентство Синьхуа.

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Годовой отчет, озаглавленный «Инженерные направления в 2021 году», посвящен девяти областям техники, включая машиностроение и автомобилестроение, информационную и электронную инженерию, энергетику и горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, медицину и здравоохранение.

В нем определены 93 направления инженерных исследований и 93 направления инженерных разработок, среди которых для детальной интерпретации были выбраны 28 ключевых направлений инженерных исследований и 28 ключевых направлений инженерных разработок, включая национальную планировку и тенденции сотрудничества.

В отчете выбрано несколько новых областей исследований, таких как 3D-печать, квантовые интеллектуальные алгоритмы, системная инженерия с поддержкой искусственного интеллекта и терапия на основе мРНК.

Согласно отчету, составленному по результатам основных работ за последние шесть лет, Китай вышел на первое место во многих областях, включая беспилотные подводные аппараты, вычислительную технологию памяти для интеллектуальных вычислений и технологию 4D-визуализации радара миллиметрового диапазона с высоким разрешением, говорится в отчете.

Старший коммерческий директор глобальной аналитической фирмы Clarivate и соавтор отчета Джереми Лоусон заявил на пресс-конференции, что результаты этого отчета «позволят мировому исследовательскому сообществу лучше превращать научные открытия в инновационные технологии завтрашнего дня».