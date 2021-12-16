Тюмень, 16 декабря, 2021, 05:05 — ИА Регнум. В Тюмени арестован обвиняемый в покушении на убийство своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Цитата из к/ф «Жмурки». Реж. Алексей Балабанов. 2005. Россия Стрельба

По данным следствия, ночью 13 мая 2021 года во дворе жилого дома на улице Клары Цеткин в городе Тюмени между 36-летним арестованным и 34-летним потерпевшим возник конфликт. Обвиняемый произвёл не менее 10 выстрелов в потерпевшего из травматического оружия, после чего скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшему была оказана своевременная медицинская помощь.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Стрелявшего разыскали. Он признал вину полностью, суд удовлетворил ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.