Вилюйск, Якутия, 16 декабря, 2021, 05:12 — ИА Регнум. В городе Вилюйске запустили оздоровительный центр, в котором якутяне будут проходить восстановление после коронавируса. Направления на реабилитацию пациенты получат через терапевтов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

Adm44.ru Реабилитация переболевших коронавирусом в санатории «Колос»

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В особом дневном стационаре будут проводить массаж, фитотерапию, занятия по лечебной физкультуре и сеансы с психологами. Врачи подчёркивают, что быстрых результатов ждать не стоит: здоровье таких пациентов восстанавливается в течение двух-трёх месяцев, а в отдельных случаях и дольше.

Центр в Вилюйске появился по инициативе администрации муниципалитета и руководства Центральной районной больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии в своём ежегодном послании назвал противостояние вакцинации от коронавируса мракобесием и воинствующим дилетантизмом. Он также рассказал, что в регионе привиты от COVID-19 70% взрослых жителей региона.