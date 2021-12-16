Гонконг, Китай, 16 декабря, 2021, 04:45 — ИА Регнум. К Филиппинам приближается новый, уже 22-й за сезон тихоокеанский тайфун «Раи». Об этом 16 декабря сообщает метеорологическая обсерватория Гонконга.

67gu.com Тайфун

Тайфун сформировался в западной части Тихого океана. По последним данным, образующий его циклон в настоящее время перемещается в 900 километрах к юго-востоку от Манилы и достигнет центральной части Филиппинского архипелага 17 декабря. Ожидается, что после этого тайфун переместится в Южно-Китайское море.

Тайфун несёт в сторону Филиппин тропические ливни и ветер, скорость которого превышает 43 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, количество погибших в результате прохождения тайфуна «Компасу» по территории Филиппин увеличилось до 30.

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