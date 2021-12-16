Тегеран, 16 декабря, 2021, 06:58 — ИА Регнум. 15 декабря постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций подчеркнул, что страна продолжит свою деятельность в области создания баллистических ракет и спутников в целях обеспечения своей безопасности и социально-экономических интересов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Маджид Тахт-Раванчи сделал это заявление по итогам заседания Совета Безопасности ООН, в ходе которого Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш представил доклад о выполнении резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.

«Иранская переговорная группа в Вене настроена серьезно и готова конструктивно взаимодействовать с другими сторонами СВПД», — заявил Тахт-Раванчи, выразив надежду, что другие участники ядерной сделки примут такой же подход.

Далее он отметил, что переговоры в Вене могут увенчаться успехом только благодаря подлинной политической воле всех участников соглашения.

Дипломат подчеркнул: «Как мы уже неоднократно заявляли, единственным решением является приверженность всех сторон полному, эффективному и поддающемуся проверке осуществлению СВПД; ни больше, ни меньше».

В другом месте своего выступления постоянный представитель Ирана при ООН рассказал о деятельности страны в области строительства баллистических ракет и носителей спутников.

«Мы продолжим работать над баллистическими ракетами и спутниковыми носителями, которые необходимы для обеспечения нашей безопасности и продвижения социально-экономических интересов», — сообщил Тахт-Раванчи.

По его словам, согласно международному праву, наличие программы создания обычных ракет является неотъемлемым правом иранского народа, что также не противоречит положениям резолюции 2231.