Москва, 16 декабря, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Краеведческий онлайн-диктант проведут в Москве с 22 по 26 декабря 2021 года. Об этом 16 декабря сообщила заместитель сэра столицы Наталья Сергунина.

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В рамках этого мероприятия москвичи смогут проверить знания об истории и архитектуре столицы. Онлайн-диктант «Московский код» планируется провести на портале «Узнай Москву». Предполагается, что все его участники получат именные электронные сертификаты, а победителей ждут призы от партнеров проекта.

«За все время проведения в Москве краеведческого диктанта его участниками стали больше шести тысяч человек. Это возможность проверить и одновременно расширить свои знания о культурно-историческом наследии города. Организаторы подготовили 20 вопросов. Ответить на них предлагается всем желающим в любой удобный день с 22 по 26 декабря», — сообщила Сергунина.