Тегеран, 16 декабря, 2021, 06:58 — ИА Регнум. 15 декабря заместитель премьер-министра временного правительства талибов (организация, запрещённая на территории РФ) в Афганистане Мулла Абдул Салам Ханафи встретился и провел переговоры с официальными лицами посольства Исламской Республики Иран в Кабуле. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе встречи заместитель посла Ирана в Кабуле Сейед Хасан Мортазави указал на выполнение достигнутых договорённостей в качестве главной темы обсуждения, заявив, что в ближайшее время две дружественные нации станут свидетелями укрепления сотрудничества в ряде областей, представляющих взаимный интерес.

Мортазави также подчеркнул необходимость дальнейшего расширения взаимодействия в деле по оказанию гуманитарной помощи народу Афганистана в преддверии холодных дней зимнего сезона.

Со своей стороны, афганский представитель отметил: «Несмотря на то, что американцы видят все тяготы афганского народа, они по-прежнему продолжают оказывать экономическое давление на Афганистан, отказавшись от размораживания афганских активов».

Ханафи указал на некоторый прогресс, достигнутый в области образования в Афганистане, заявив: «В настоящее время девушки беспрепятственно могут ходить в школу на всех этапах обучения. Данное решение распространяется на все провинции».

Что касается формирования инклюзивного правительства в Афганистане, он отметил, что усилия по формированию правительственного органа продолжаются. «В этой связи в ближайшем будущем будут опубликованы соответствующие новости», — подчеркнул Ханафи.