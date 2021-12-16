Тегеран, 16 декабря, 2021, 06:59 — ИА Регнум. 15 декабря заместитель министра иностранных дел Ирана и главный представитель на переговорах в Вене написал в твиттере, что прогресс в ядерных переговорах требует серьезного взаимодействия между всеми сторонами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Сообщение Багери Кани было опубликовано по итогам встречи с представителями стран-участниц ядерной сделки.

«Если стороны начнут серьезно относиться к решению поставленных вопросов, мы добьёмся прогресса в кратчайшие сроки», — написал Багери Кани в своем твиттере.

«Сегодня я обменялся мнениями с главами делегаций Великобритании, Франции, Германии, России, Китая и ЕС. Наши эксперты продолжают работать над корректировкой представленных ранее инициатив», — отметил он.

Напомним: 29 ноября Иран и Группа 4+1 возобновили переговоры в Вене. Участники намерены приложить усилия для урегулирования существующих разногласий в отношении ядерной сделки и применения санкций США против иранского народа.