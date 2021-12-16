Копейск, Челябинская область, , 04:39 — REGNUM Три человека погибли, ещё один пострадал в результате пожара в жилом пятиэтажном доме в поселке Старокамышинск Копейского городского округа Челябинской области. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар Pixabay.com

Информация о пожаре была получена региональным ведомством в 01:50 по местному времени. При прибытии на место происшествия первого подразделения было установлено, что горит квартира на первом этаже жилого дома.

Из дома было эвакуировано 14 человек. В результате пожара погибли три человека, ещё один был госпитализирован с травмами. О состоянии пострадавшего не сообщается. Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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