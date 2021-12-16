Тегеран, , 06:59 — REGNUM В соответствии с новым соглашением Иран добровольно разрешил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить поврежденные камеры на объекте TESA в Кередже. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 декабря.

Добровольная мера Ирана призвана помочь разрешить недоразумения с МАГАТЭ. Действуя по собственной инициативе, Исламская Республика дала разрешение агентству заменять поврежденные устройства, поскольку страна завершила основную часть расследований на предприятии, сообщает IRNA со ссылкой на иранское агентство Nournews.

В сентябре Иран отказался предоставить МАГАТЭ доступ к ряду камер, которые были повреждены во время террористической операции, направленной против предприятия по производству компонентов центрифуг (TESA).

Отказ Исламской Республики Иран был основан на том факте, что стране необходимо завершить некоторые юридические расследования произошедшего инцидента.