Мирный, Якутия, , 04:42 — REGNUM Сотрудника АЛРОСА подозревают в получении более 4 млн рублей взятки от представителя подрядной организации, осуществлявшей строительные работы для алмазодобывающей компании. Деньги за помощь в заключении допсоглашения получил главный инженер управления капитального строительства АЛРОСА, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Взятка Tvoygorodpskov.ru

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Взяткодателя и сотрудника алмазодобывающей компании задержали при передачи денег 8 декабря. В отношении главного инженера возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица). Представитель подрядной компании будет отвечать по статье 291 УК РФ (дача взятки). Обвинения подозреваемым предъявлены.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Якутии выявили 140 коррупционных преступлений и 587 преступлений экономической направленности. За одиннадцать месяцев года в республике произошло почти 12 тыс. преступлений.