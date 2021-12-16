Тегеран, , 06:59 — REGNUM 15 декабря официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде осудил необоснованные обвинения, выдвинутые против Тегерана в заключительном заявлении Высшего совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ответ на необоснованные обвинения Хатибзаде заявил: «Подобные заявления показывают, что некоторые члены организации сохранили свою предвзятость по отношению к Ирану».

«Мы ожидали, что по итогам недавних дипломатических усилий и шагов между Исламской Республикой Иран и ССАГПЗ мы станем свидетелями новой позиции Совета по региональному сотрудничеству», — отметил он.

Иранский представитель призвал некоторых членов ССАГПЗ, которые «продолжают прятаться за советом и выражают свою неконструктивную позицию от имени стран Персидского залива», пересмотреть свои взгляды и подходы к региональным проблемам с целью поиска новых путей сотрудничества и диалога.

«Весьма прискорбно, что продолжительная война в Йемене, эскалация иностранного милитаризма и присутствие Израиля в качестве разрушительного элемента угрожают безопасности и стабильности региона», — отметил он, выразив опасения Ирана по данным вопросам.