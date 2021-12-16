Сеул, , 04:35 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 7622 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

По его данным, 7591 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. При этом за минувшие сутки в Южной Корее подтвердили еще 20 случаев заражения штаммом «Омикрон». Таким образом, общее количество зараженных этой разновидностью коронавируса в республике достигло 148.

Отмечается, что число пациентов с COVID-19, находящихся в критическом состоянии, продолжает увеличиваться и приближается к тысяче человек. В настоящее время в республике таких пациентов 989.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 544 117. Также за 15 декабря в стране скончались еще 62 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 4518 человек.