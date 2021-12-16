Тегеран, 16 декабря, 2021, 07:01 — ИА Регнум. 15 декабря министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что страна добилась выгодного соглашения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на пресс-конференции в Тегеране, Амирабдоллахиан заявил, что новое соглашение устранит предполагаемые опасения по поводу мирной ядерной программы Ирана, способствуя дальнейшему сотрудничеству между Исламской Республикой и МАГАТЭ.

Он опроверг утверждения о том, что во время недавних переговоров с Группой 4+1 в австрийской столице у Ирана были некоторые требования, выходящие за рамки ядерного соглашения 2015 года, известного как СВПД.

Выразив надежду на то, что другие стороны добросовестно продолжат переговоры, министр иностранных дел заявил: «Мы настроены оптимистично. Если стороны действительно примутся за решение вопросов, мы сможем добиться значительного прогресса в текущем раунде переговоров».