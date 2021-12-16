Тегеран, , 07:01 — REGNUM 15 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 130 883, причем 52 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 52 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 130 883», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа был выявлен 2651 новый случай заражения COVID-19, при этом 388 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 985 735 пациентов из общего числа 6 162 954 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 3 004 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 58 914 660 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 49 847 873 человека на данный момент сделали повторную прививку.