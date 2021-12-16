Тегеран, 16 декабря, 2021, 07:02 — ИА Регнум. 15 декабря президент Армении Армен Саркисян в послании президенту Исламской Республики Иран Ибрагиму Раиси заявил, что Ереван и Тегеран последовательно развивают многоуровневые межгосударственные отношения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Саркисян направил поздравительное послание президенту Исламской Республики Иран Ибрагиму Раиси по случаю его дня рождения.

Поздравив Раиси с днем рождения, Саркисян написал: «Я уверен, что наша соседняя и дружественная Исламская Республика Иран добьется значительных успехов в плане экономического развития и обеспечения национального благосостояния благодаря Вашему опыту и умелому управлению».

«Я должен с удовлетворением констатировать, что Армения и Иран последовательно развивают многоуровневые межгосударственные отношения. Наши страны связаны тесной дружбой, и я приветствую тот факт, что двусторонние связи расширяются в различных сферах», — заявил армянский лидер.

В послании также отмечается: «Армения придает большое значение двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Ираном, которое является важным условием обеспечения процветания наших стран, а также безопасности и стабильности в регионе».

«Я твёрдо убеждён, что в ближайшем будущем у нас будет возможность встретиться и обсудить различные вопросы, связанные с региональным, международным и двусторонним партнерством, что, несомненно, будет способствовать положительной динамике развития отношений», — говорится в сообщении.