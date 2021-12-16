Тегеран, , 07:02 — REGNUM 15 декабря официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что переговоры между главой Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) и генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) привели к прогрессу, при этом обеим сторонам удалось решить целый ряд вопросов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Я не хочу вдаваться в подробности, но я могу ожидать, что обе стороны вскоре достигнут взаимопонимания», — отметил Хатибзаде в интервью иранскому телеканалу Press TV.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил агентству Associated Press, что ограничения, с которыми сталкиваются его инспекторы в Иране, угрожают дать миру «очень размытое представление о ядерной программе Исламской Республики».

«Реальность такова, что сегодня мы имеем дело с совершенно другим Ираном. 2021 год настолько отличается от 2015 года, что необходимо будет внести коррективы, учитывающие эти новые реалии, чтобы наши инспекторы могли проверять все, о чем страны договариваются за политическим столом», — отметил он.