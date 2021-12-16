Тегеран, , 07:03 — REGNUM 15 декабря высокопоставленный депутат меджлиса (парламента) Ирана заявил, что его страна стремится к переговорам, ориентированным на результат, и не позволит другим участникам ядерной сделки решать «за себя». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Запад заставляет Иран ждать, что создает проблемы с точки зрения инвестиций и экономической стабильности, однако Тегеран все же стремится к достижению результата на венских переговорах», — отметил Махмуд Аббасзаде Мешкини в интервью IRNA.

Мешкини, который является представителем Комиссии парламента по национальной безопасности и внешней политике, сослался на прямые переговоры на уровне министров иностранных дел между Ираном и США до заключения ядерной сделки 2015 года и заявил, что «Соединенные Штаты не верны своим обязательствам».

Далее он отметил, что европейские государства координируют свою политику с США с целью оказания максимального давления на Исламскую Республику.

Ссылаясь на возобновление переговоров в Вене, депутат заявил, что другие стороны пока не проявили решимости отменить санкции. «Вместо этого они сделали все возможное, чтобы заставить Иран отступить», — сообщил Мешкини.

В своем выступлении законодатель призвал иранских переговорщиков проявлять бдительность в отношении второстепенных вопросов.