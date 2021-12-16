Нью-Йорк, США, 16 декабря, 2021, 04:26 — ИА Регнум. Мужчину в пончо, подозреваемого в акте вандализма, разыскивает полиция в Нью-Йорке. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба городской полиции.

(сс) David Shankbone Статуя «Атакующий бык» в Нью-Йорке

Как уточнили сотрудники полиции, неизвестный мужчина нарисовал свастику на скульптуре «Атакующего быка», которая установлена на Уолл-стрит. Предполагается, что вандал может быть связан ещё с двумя похожими эпизодами.

Первый случай вандализма произошёл в начале декабря, тогда злоумышленник нарисовал три свастики на стене. Второй случай произошёл 13 декабря, неизвестный нарисовал свастику на одной из колонн здания мэрии. Третий случай произошёл 14 декабря, неизвестный в пончо распылил тёмную краску на статую «Атакующего быка», установленную на Уолл-стрит и ставшую одним из символов города.

Про подозреваемого известно, что он носит чёрно-серый пончо, чёрный рюкзак, чёрные джинсы, цветные кроссовки, и возможно, прихрамывает. Мотивы вандала остаются неизвестными.

Бронзовая статуя «Атакующий бык» была установлена на Уолл-стрит в 1989 году скульптором Артуро ди Модика. С тех пор статуя обрела большую популярность у туристов, возле неё постоянно устраивают фотосессии. Однажды статуя уже переживала нападение вандала в 2019 году, который ударил бронзового быка несколько раз банджо по голове. Вандал был оперативно задержан.