Красноярск, 16 декабря, 2021, 04:24 — ИА Регнум. В четверг, 16 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −9… −7 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима

В 08:10 на Театральной площади было — 11 °C.

Ночью с 16 на 17 декабря ожидается до −8… −7 °C.

Скорость юго-западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Давление — 741 мм рт. ст.

В пятницу, 17 декабря, в Красноярске до −6… −3 °C, облачно. Ночью — до −4… −3 °C, временами небольшой снег.

В субботу, 18 декабря, в Красноярске ожидается до −3… −2 °C днём и до −4… −3 °C ночью. Облачно, снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 16 на севере центральных и в горах южных районах Красноярского края ночью до −35… −30 °C, местами до −40… −35 °C.

16−17 декабря в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.