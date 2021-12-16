Петропавловск-Камчатский, 16 декабря, 2021, 04:07 — ИА Регнум. На Камчатке в отношении трёх мужчин в возрасте от 34 до 57 лет возбуждено уголовное дело за незаконную добычу и содержание особо ценных краснокнижных птиц — кречетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Вячеслав Синкевич Кречеты

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С августа по ноябрь 2021 года злоумышленники отловили шесть кречетов. Они прятали их в специально оборудованном подвале в квартире в посёлке Оссора и планировали продать диких птиц за границу. Нанесённый государству ущерб оценивается в 13 млн рублей.

Кречетов после осмотра орнитологом выпустили на волю. Двое из подозреваемых свою вину признали и сотрудничают со следствием. Третий фигурант дела отрицает свою причастность к преступлению.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке ведётся строительство соколиного центра, который позволит не только воссоздать популяцию кречетов в крае, но и должен стать точкой притяжения в регион туристов, а также поможет наладить поставку птиц в арабские страны, об этом при посещении объекта заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов.