Владивосток, 16 декабря, 2021, 04:09 — ИА Регнум. До конца 2023 года арендным жильем в Приморье будут обеспечены 3 тыс. семей — губернатор Олег Кожемяко осмотрел ход строительства арендного жилья в Находке и Большом Камне. Все работы ведутся по графику, новые квартиры бюджетники и узкопрофильные специалисты получат в 2022 году, сообщили 16 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

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В Находке подрядчик строит два многоквартирных дома на 440 квартир. Это арендное жилье предусмотрено для медработников.

Для сотрудников судоверфи «Звезда» в Большом Камне в следующем году в микрорайоне «Солнечный» сдадут 756 квартир.

«Компания выполняет свои обязательства, движется в графике. В марте будет подписан акт готовности объектов в Большом Камне и уже весной следующего года специалисты судостроительного комплекса «Звезда» получат ключи от новых квартир. В целом город нужно обустраивать так, чтобы его облик отвечал самым современным требованиям», — сказал Кожемяко.

Съемщики имеют право спустя полгода выкупить арендное жилье на условиях «Дальневосточной ипотеки».

Как сообщало ИА REGNUM, медицинские работники Ленинградской области с 2022 года смогут получать ежемесячную компенсацию за аренду жилья.