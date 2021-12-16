Копенгаген, 16 декабря, 2021, 04:04 — ИА Регнум. Датская кронпринцесса Мэри заболела коронавирусной инфекцией. Ее ПЦР-тест на выявление COVID-19 показал положительный результат, сообщает пресс-служба правящей династии в Дании.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

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«У других членов семьи заражения не выявлено», — добавили в пресс-службе.

Кронпринцесса Мэри Датская является супругой наследного принца Фредерика. Сейчас она находится на изоляции в дворце Амалиенборг в Копенгагене. Она пробудет на самоизоляции до полного выздоровления.

По последним данным, в Дании с начала пандемии выявили 589 275 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 3039 человек.