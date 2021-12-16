Вашингтон, 16 декабря, 2021, 04:03 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса «Омикрон» оказался способен проникать в организм грызунов, традиционно выступающих переносчиками чумы. Об этом 15 декабря сказано в препринте исследования, опубликованного на сайте bioRxiv.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Учёные поясняют, что коронавирус использует для связи с рецепторами ACE2 на клеточной мембране характерные для него белки-шипы, проникая таким образом в клетку. Предполагается, что штамм «Омикрон» в результате глобальных «мутационных сдвигов» мог получить возможность связываться с ACE2 грызунов.

Живущие в дикой природе грызуны традиционно выступали главными переносчиками множества заболеваний в человеческой популяции, в том числе такой опасной инфекции, как чума. Специалисты утверждают, что чумная палочка попала в Европу и на Ближний Восток из Монголии и Китая в результате миграции грызунов, вызванной климатическими изменениями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению вирусолога Петра Чумакова, коронавирус может иметь искусственное происхождение.