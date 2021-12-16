Вашингтон, 16 декабря, 2021, 04:02 — ИА Регнум. Дочь 35-го американского президента Джона Кеннеди Кэролайн Кеннеди выдвинута кандидатом на пост посла США в Австралии. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе Белого дома со ссылкой на решение главы государства Джо Байдена.

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Кандидатуру дипломата должен будет одобрить Сенат Конгресса Соединенных Штатов. С 2013 по 2017 годы Кэролайн Кеннеди работала послом США в Японии. Байден отметил, что она «сыграла ключевую роль в торжествах по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Джо Байден выдвинул фигуристку Мишель Кван кандидатом на пост американского посла в Белизе.